"أم كلثوم" تظهر على مسرح منتدى شباب العالم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسرح منتدى شباب العالم، اليوم الجمعة، وظهرت الفنانة الراحلة أم كلثوم في ثاني عروض المنتدى بتقنية الهولوجرام والتي ظهرت وكأن أم كلثوم تغني ومازالت على قيد الحياة.



منتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام ٢٠٨ مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من ١٤ إلى 17 ديسمبر ٠١٩ ٢، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والعن والسينما.