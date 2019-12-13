الروبوت صوفيا تكشف طرق حماية الخصوصية أثناء استخدام الموبايلات

وجهت الروبوت صوفيا، نصيحة حول كيفية حماية الخصوصية والبيانات الشخصية أثناء استخدام الموبايلات، قائلة، إن الخصوصية نقطة هامة؛ فعندما تحصل الشركات على البيانات الخاصة، فهناك احتمالية كبيرة للتعرض للمخاطر.



وأضافت الروبوت صوفيا، خلال حوارها ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أنه من أجل حماية الخصوصية، فإن أهم شيء هو الهاتف المحمول؛ فعندما يقوم الناس بالموافقة على استخدام تطبيقات والحصول على المعلومات، فهذا قد يعرضهم أكثر وأكثر إلى المخاطر، مشددة على ضرورة وقف ذلك أو البحث عن بديل آخر.



الروبوت صوفيا



يُذكر أن صوفيا هي روبوت شبيه بالبشر صممته شركة "هانسون روبوتيكس" الموجودة في هونغ كونغ، تم تصميمها كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته.



جنسيتها



صوفيا تعتبر أول روبوت يحصل على جنسية، حيث حصلت في أكتوبر 2017 على الجنسية السعودية.



الروبوت صوفيا شبيهة أودري هيبورن



تم تشغيل الروبوت صوفيا في 19 أبريل من عام 2015، وتم تصميم شكلها طبقا للممثلة البريطانية أودري هيبورن.



إمكانيات وقدرات الروبوت صوفيا



لديها ذكاء صناعى ومعالجة بيانات بصرية وقدرة على تمييز الوجوه، كما أنها تحاكي الإيحاءات البشرية وتعابير الوجه، ولديها أيضا القدرة على الإجابة على أسئلة معينة وإجراء حوارات بسيطة في مواضيع محددة مثل الطقس على سبيل المثال.

