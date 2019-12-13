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الثقافة

افتتاح معرضين تشكيليين بجاليرى بيكاسو 22 ديسمبر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:14 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يحتضن جاليري بيكاسو بالزمالك، في السابعة من مساء الأحد 22 ديسمبر الجاري، افتتاح معرضين تشكيليين، المعرض الأول بعنوان "تلك الرائحة" للفنانة أسماء سامى، أما المعرض الثاني فهو للفنان سمير فؤاد، هذا ويستمر المعرضان حتى يوم 16 يناير 2020.

وعن الفنان سمير فؤاد، يقول الفنان سيد هويدي: "خرج سمير فؤاد مواليد 1944 من رحم ضاحية مصر الجديدة ذلك الحى الذى اتخذ مسارات تحررية بعد أن اختار سكانه الخروج من أسر النهر الخالد في اتجاه الصحراء الشرقية، وتجاوز الارتباط القسري لسكان القاهرة التاريخية بالشريط الضيق حول النيل، وعلى الرغم من دراسة سمير فؤاد للهندسة بجامعة القاهرة، والتى تخرج فيها عام 1966، فإن الألوان المائية الشفافة أخذته إلى عالم الفن متأثرًا برسامى الألوان المائية الإنجليز خاصة "جون تيرز" و"راسل فلينت" فيما تعرف على الفنان صبرى راغب عام 77، وتتلمذ فى مرسم الفنان حسن سليمان فى العام 1979 وحتى العام 1982، والذى نلمح تأثرا بأسلوبه فى لوحاته، ومع منتصف الثمانينيات شارك فى الحياة الفنية، وفي خطوة جريئة ترك الوظائف وتفرغ للفن منذ عام 2001.
افتتاح معرضين تشكيليين بجاليرى بيكاسو 22 ديسمبر
افتتاح معرضين تشكيليين بجاليرى بيكاسو 22 ديسمبر

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