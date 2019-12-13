"الأعمدة السبعة للشخصية المصرية".. أيقونة منتدى الشباب الثانى

شهدت مدينة شرم الشيخ انطلاق منتدى شباب العالم بنسخته الثانية فى الفترة من 3 لـ6 نوفمبر 2018، تحت رعاية الرئيس السيسي، وكان المحور الرئيسي لجلساته "الأعمدة السبعة للهوية المصرية"، وهو مستوحى من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للمفكر الراحل الدكتور ميلاد حنا.



ونستعرض من خلال هذا التقرير كتاب "الأعمدة السابعة للشخصية المصرية"، إذ يهدف إلى تأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري، رغم تباينه واختلافه، وانطلاقًا من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى في إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصري الذي استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزًا للتواصل بين مجتمعات عدة.



ميلاد حنا من أبرز المفكرين السياسيين، ولد في 24 يونيو 1924، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945، ثم الدكتوراه في هندسة الإنشاءات من جامعة سانت أندرو فى اسكتلندا عام 1950، وكان أستاذًا متفرغًا بهندسة عين شمس 1984.



في سبتمبر 1981، اعتقل ميلاد حنا مع عدد من رموز الحركة الوطنية، خلال تلك الفترة تبلورت في ذهنه فكرة كتابه الشهير الأعمدة السبعة للشخصية المصرية.



عُين ميلاد حنا، عضوًا في المجلس الأعلى للثقافة، وحاز على عدة جوائز دولية، بينها جائزة «فخر مصر» من جمعية المراسلين والصحفيين الأجانب عام 1998، وسام «النجم القبطى الذي لا يخبو» بدرجة كوماندوز من ملك السويد، جائزة «سيمون بوليفار» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 1999، وتوفى فى عام 2012 عن عمر يناهز 88 عامًا.

