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عبدالله النجار: الخطورة في عقول المتطرفين وليست بالأزهر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:55 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر دوره الآن في الاجتهاد غير مسبوق في التاريخ.

وأضاف "النجار" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد مع الإعلامي حمدي رزق، أن الخطورة ليست في مناهج الأزهر ولكن في عقول المتطرفين.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر عمره 1050 عامًا، مؤكدا أنه رفع شأن مصر في العالم الإسلامي والقارة الإفريقية، متابعا: "مصر استطاعت أن تحافظ على علوم الإسلام من خلال الأزهر الشريف وقدمتها للإنسانية جمعاء".

كما بيّن أن الدول التي تحارب الأزهر الآن هي من تعلمت في الأزهر الشريف، وكانت مصر تستقبل طلابها في مدينة البعوث الإسلامية، مشددا على ضرورة الحفاظ على البعد الروحي للأزهر الشريف في العالم الإسلامي.

وتابع:" مستوى التعلم الآن ليس كما كان منذ 5 عقود، ليس في مصر فقط بل في أوروبا"، مشيرًا إلى أن زملائه الذين ذهبوا للدراسة في الخارج مؤخرًا لم يجدوا التعليم كما كان في السابق بسبب وسائل التكنولوجيا التي تزاحم العلم.

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