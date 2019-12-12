برلماني: رؤية مصر أكثر نشاطًا تجاه إفريقيا في عهد السيسي

أكد خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية، أن مصر أصبح لها رؤية مختلفة أكثر نشاطًا وتفاعلًا تجاه إفريقيا منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مصر مثلت إفريقيا في مجلس الأمن خلال عامي 2017، و2018، ثم تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، ومشيدًا بإقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار مشهور في تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تتصدى للموضوعات شديدة الأهمية في القارة الإفريقية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يحاور القادرة الأفارقة، ويخرج رؤية في نهاية فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي، خلال منتدى أسوان.



وأضاف أنه سيتم استعراض ومناقشة الجهود الأفريقية والدولية لتثبيت دعائم السلام والاستقرار في قارتنا وإنهاء كافة أشكال النزاعات وتحقيق أهداف مبادرة الاتحاد الأفريقي الطموحة بإسكات البنادق في أرجاء القارة بحلول عام 2020، فضلا عن سبل مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه قارتنا الأفريقية.



وأوضح النائب أن هذه منتديات بشكل عام أصبحت تعطي صورة واضحة لما تقوم به مصر من مجهودات وتطورات في الموقف السياسي والاقتصادي، لذا فإن وجود هذا العدد الكبير من القيادات المثقفة من مختلف دول العالم وتلقيه رسالة صحيحة عن مصر وقيادتها السياسية يحدث حالة غير مسبوقة للتسويق للسياحة المصرية.