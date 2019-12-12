علي الهلباوي: "لا أهتم بالأجر.. ومش هوسخ عمامة جدي"

قال الفنان علي الهلباوي، إن الله منحه صوتا جميلا وجعله ابن الشيخ محمد الهلباوي وهذه نعم كبيرة عليه، لهذا لا يهتم بالمقابل المادي، إذا وجد عمل فيه رسالة للناس مفيدة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لو أخذت أجر محدود بشكر لله على نعمه".



وأردف الهلباوي: "مش هوسخ عمامة جدي، وقبل أي عمل بسأل جدي، وأفكر كان هيرد إزاي وأعمل اللي هو عاوزه، واللي رباني عليه، ولو العمل مش متفق معه، مش هعمله".



