الزعامة يفتح قلبه لـ"الدستور": معرفش مين حمو بيكا.. وشمال يمين شَكَل بيحب ياسمين (حوار)

◄ «المعلم» الأحق بتدريب المنتخب «ولو عضم فى قفة».. وسيف زاهر مذيعي المفضل

◄ والدتي عانت كثيرًا أيام حبسي.. صلاح لاعبي المحبوب.. والهانتي كانتي عصيري المفضّل

◄ العائلة كلها بتشجع الاتحاد.. هذه رسالتي لياسمين صبري.. والزعامة لقب أحبه

◄ «مبزعلش» من النقد.. فيديوهاتي تتخطى الهضبة وتامر حسني.. وهذه حكاية «ياما القمر على الباب»

◄ المدرجات تحن إلى الجمهور.. الحبس كشف لي "حبايبي".. ومعرفش مين حمو بيكا



«الزعامة» أفضل الألقاب إلى قلبه، فهو يحمل من الألقاب الكثير، ربما أشهرها «شَكل»، عرف الشهرة في البداية باعتباره قائدًا لمشجعي فريق نادي الاتحاد السكندري، يظهر في جميع المباريات وفي تدريبات الفريق والمنتخب، تعرض للحبس مرات عديدة لمشاجرات كروية، ثم اشتهر مؤخرًا كـ«يوتيوبر»، يتابعه مئات الآلف، ودخل في سجالات عديدة، أشهرها مع حمو بيكا.



لـ«شكل» حكايات لا تنتهي آخرها مع الفنانة ياسمين صبري، عندما نشرت على موقع للتواصل مواصفات فتي أحلامها، ومنها أن يكون طويلا وشعره ناعمًا وغير مشهور، رشّح لها جمهور السوشيال عادل شكل كبير مشجعي «سيد البلد»، والأخير لم يضيّع الفرصة، وأرسل لها رسالة من خلال الدستور: «شمال يمين.. شكل بيحب ياسمين» وإلى نص الحوار:



◘ كيف كانت بداية تشجيعك لنادي الاتحاد السكندري؟



○ والدي رحمه الله، كان مشجعًا لنادي الاتحاد، ووالدتي أيضًا، وكان دائمًا يغلق محله ليذهب لتشجيع النادي، وطلبت أسافر معه في مبارة كانت في السويس بجبل عتاقة وكان عمري 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين وأنا أشجع النادي.



◘ وكيف أصبحت عنصرًا مؤثرًا بين المشجعين وجزءًا من النادي؟

○ بعد التحاقي بالمرحلة الإعدادية كانت مدرستى بمنطقة الشاطبي وقريبة من النادي، كنت أترك الدراسة وأذهب إلى النادي لحضور التدريبات وتشجيع اللاعبين، ومن حينها أصبحت مرتبطًا بسيد البلد.



◘ ماذا عن عملك الأساسي في نادي الاتحاد؟ ولماذا لم تصبح لاعبًا فيه؟



○ أعمل مشرف ملاعب بنادي الاتحاد منذ 25 سنة، وكنت لاعب كرة بالنادي وأنا صغير، لكن كرة القدم هي لعبة موهبة وحظ، ولم يحالفني الحظ لكي أكون لاعبًا في النادي السكندري.



◘ أكثر المواقف الصعبة الذي تعرضت لها أثناء التشجيع؟



○ هناك مواقف كثيرة لكن كانت هناك مبارة في السويس لا بد من الفوز بها، وألاّ يهبط النادي للدرجة الثانية، وفي آخر دقيقة أحرزنا هدف وبسبب الفرحة والتشجيع، سقطتُ من سور حديدي كان أمامي وأصبت في ظهري إصابات بالغة.



◘ ما هي أكثر الألقاب المقربة إلى عادل شَكَل؟



○ أحبها إلى قلبي "أصل الضحكة في مصر، والزعامة".



◘ ترى ما سبب إطلاق تلك الألقاب؟



○ نادي الاتحاد هو السبب الرئيسي، فكان يطلق عليا اسم الأسطورة، وبعد السوشيال ميديا، وبعد أن أصبح لدىّ متابعين على منصات التواصل، تم إطلاق لقب الزعامة وأصل الصحة في مصر والعديد من الألقاب الأخرى، والأساس في ذلك هو حب الناس ودعوات والدتي.



◘ كيف استقبلت تلك الألقاب؟



○ لم أُفاجأ، أطلقت على نفسي الزعيم أكبر مشجعي نادي الاتحاد، ومنحتني الشباب والرياضة الإقامة في معسكر المنتخب في 2006 لمدة 12 يومًا، وكنت المشجع الوحيد الذي وصل له فاكس باسمه لإدارة النادي، وعوملت مثل الاعبين.



◘ باعتبارك أكبر مشجّعي فريق الكرة بنادي الاتحاد.. كيف ترى حالة الفريق؟



○ الكابتن طلعت يوسف مدرب الفريق وضع أسسًا وقواعد كانت غائبة عنه منذ عدة سنوات، وعن المنظومة الرياضية ككل.



◘ هل المهارة هي العامل الأساسي في اختيار الناشئين في الاتحاد؟



○ بالطبع المهارة هي أساس اختيار اللاعب، وتلك أمور خاصة بالمدرب وحده، لكنني أحزن كثيرًا على اللاعبين الناشئين أصحاب مهارة وينضمون لنادي الاتحاد ويشجعون أندية أخرى مثل الأهلى والزمالك، فيكون اللاعب بدون انتماء لناديه.



◘ كيف ترى منتخب مصر الأول.. والمنتخب الأوليمبي تحت 23؟



○ بالنسبة للمنتخب الكبير حسام البدري لا يصلح لتدريبه، وذلك بعد فشله مع النادي الأهلى، أما المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب فحقق ما كنا نتمناه، وفرح 100 مليون مصري، ولأول مرة أحب لاعب من النادي الأهلى وهو رمضان صبحي، عشان أثبت نفسه، وما يفعله رمضان صبحي دلوقتي هو ما كان يفعله حسام حسن في المنتخب.



◘ برأيك مَن يصلح لتدريب المنتخب المصري؟



○ حسن شحاته، هو مَن يحق له أن يتولى تدريب المنتخب ولو حتى «عضم فى قفة»، فهو أفضل من حسام البدري مليون مرة، وأيضًا حسام حسن يستطيع أن يقود المنتخب ويصل به لكأس العالم مرة أخرى.



◘ تذكر والدتك دائمًا.. حدثني عن دورها في حياتك؟



○ والدتي بالنسبة لي هي الحياة، أساس يومي، أقبل يديها في الصباح ورأسها قبل نومي، فهى عانت كثيرا في فترات حبسي بسبب مشاجراتي مع اللاعبين وفي الشارع.



◘ ماذا عن أبنائك كيف تتعامل معهم؟



○ لدى موندي ومحمد، 18 و16عامًا، كنت أتعامل معهم بالشدة واللين في الصغر، وكنت أحاسب على الخطأ، الآن هم أصدقائي وأتعامل معهم من هذا المنطلق.



◘ ترى هل يشجعون الاتحاد مثل أبيهم؟



○ بالطبع يشجعون الاتحاد، فالعائلة أب عن جد جميعها تشجع «سيد البلد» وستظل العائلة اتحادوية.



◘ ما دور المشجعين قبل المباريات لمؤازرة سيد البلد؟



○ قبل الثورة كان هناك تحضيرات قبل المباراة، مثل الاجتماعات، وتجهيز الرحلات، لكن الآن لا يوجد شيء بسبب عدم وجود جمهور.



◘ ماذا تعني لك منطقة الحَضرة؟



○ مسقط رأسي وبها أصدقائي وعائلتي، ولدت ونشأت فيها، ومازلت أقيم بها، وأنا أحترم الرجل الجدع الذي لا يتبرأ من منطقته وأصله، وأنا ابن رجل بسيط بقّال من الحَضرة، رباني وربي إخوتي ولي الفخر.



◘ السوشيال ميديا ماذا تعني لك؟



○ هى من توصل لي حب الجمهور في داخل وخارج الإسكندرية، ومن الدول العربية أيضًا، يوميا أنام وأنا مبتسم أو تملأ عيني الدموع، بسبب الحب الذي أراه من الجمهور، وهذا تُرجم على أرض الواقع في موقف بسيط منذ يومين، عندما كتبت أنني سأكون في القاهرة في وسط البلد، وانتظرني الكثير لالتقاط الصور معى، وهو ما جعلني أشعر بالسعادة، فالجمهور هو مصدر سعادتي، وحبهم تاج على رأسي من الصغير إلى الكبير.



◘ هل تزعجك تعليقات فيسبوك والكوميكس التي تُطلق عليك؟



○ لا أخشى الانتقاد، بالعكس، الناس كلها تحبني والكوميكس دليل على ذلك، والتفاعل عليها أكثر من كوميكسات بها نجوم تريند مثل عمرو دياب وتامر حسني، والفيديوهات تتخطى الـ2 مليون مشاهدة.



◘ اشتهرت بالعديد من الكلمات والعبارات الغريبة مثل الناحو وغيرها.. ما معناها؟



○ كل الإفيهات والكلمات التي اشتهرت بها لها معنى، مثل «ياما القمر على الباب» معناها «افتح الباب وامشي» و«الناحو ومنك نرتاحو» يعني بلوك، و«ستة إلا تلت»، معناها «خد القطر السريع مش عاوز أشوفك»، و«الهانتي كانتي» ده العصير المفضل عندي، والكلمات كلها الجمهور يفهمها ويتعامل معي بها.



◘ حبك لياسمين صبري أصبح حديث السوشيال ميديا.. كيف ترى الأمر؟



○ ياسمين صبري بنت بلدي، وبحبها جدًّا، وأنا بحب حالة «خالف تعرف»، لما اتكلمت عن فتى أحلامها وأنه يكون شعره ناعم، وطويل، وليس مشهورًا، وجدت نفسي عكس ما تبحث عنه، ولأني بحبها جدًّا، عبرت عن حبى لها، ومستني ردها، وبقولها «شمال يمين شكل بيحب ياسمين».



◘ بعد أزمة احتجازك الأخيرة.. كيف رأيت رد فعل الجمهور؟

○ البلد كلها كانت مع عادل شكل، عرفت مين بيحبني ومين معايا، وده مش من مشجعى الاتحاد فقط، بل كل الجمهور، وصولي للنادي أو لأي مكان كان عبارة عن تصوير مع ناس بتحبني، من الصغير والكبير.



◘ برأيك.. ماذا يحتاج فريق الاتحاد السكندري خلال هذا الآونة؟

○ كان يحتاج للإعلام، والحمد لله أصبح هناك اهتمام إعلامي بنادي الاتحاد، بدليل تواجد لاعبي النادي على القنوات الفضائية بشكل يومي.



◘ وما أفضل برنامج رياضي يتابعه الزعامة؟

○ لا أتابع سوى برنامج سيف زاهر فقط.



◘ ترى.. متى بدأ الجمهور يعرف كبير مشجّعي سيد البلد عادل شكل؟

○ عندما قدت جماهير مصر في مباراة الوصول لكاس العألم في العام 1990، وقدت احتفالات من القاهرة إلى الإسكندرية على الطريق ظلت لمدة 12 ساعة، ومن حينها بدأت الجماهير تطبق كل الحركات والهتافات خلفي حيث تم تسميتي بـ«الكابو».



◘ هل ستفكر في دخول مجال التمثيل إذا عُرض عليك؟

○ بالطبع أوافق، أنا أحب الفن بكل أنواعه، غناء وتمثيل، وهو ما جعلني أتواصل مع الجمهور عن طريق السوشيال ميديا.



◘ ما هي فرق المهرجانات المفضلة لديك؟

○ أسمع جميع أغاني المهرجانات، لكن الدخلاوية هم الفرقة المفضلة لي.



◘ هل عاد الخلاف بينك وبين حمو بيكا؟

○ لا يوجد أحد على الساحة بهذا الاسم مَن هو حمو بيكا أولا، أي متكبر يكتب نهايته بيده، أنا لا أحقد على أحد وأتمنى الخير لجميع الناس، وأقول هذا الكلام لأن ذلك ما رأيته بنفسي.



◘ أخيرًا.. مَن هو اللاعب المفضل لـ«عادل شكل» خارج نادي الاتحاد السكندري؟

○ بدون تفكير محمد صلاح طبعًا، ربنا يحميه، مفيش حد زي «مو» في الفترة الأخيرة، كفاية انه بيرفع اسم مصر عاليًا في الخارج.