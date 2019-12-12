الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندي: السنة النبوية خطاب الله لعباده

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:48 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخطاب الديني ليس بتراث، مشيرا إلى أن القرآن كلام الله، والسنة كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتم تصنيفهم كتراث.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن التراث هو ما تركه الأجداد السابقون.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشروح والاجتهادات هي التراث، مشيرا إلى أن اجتهاد الإمام الشافعي على سبيل المثال، يعد تراثا.

وأكد الجندي، أن القرآن والسنة ليسا تراثا وإنما خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال العباد المكلفين، لافتا إلى أن السنة أيضا هي كلام الله، لقوله تعالى في سورة النحل: "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ".

وذكر أن القرآن هو خطاب الله المحفوظ بلفظه، أما السنة فهي خطاب الله المحفوظ بمعناه، فكلام القرآن قطعي الثبوت، وكلام السنة ظنّي الثبوت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو.. خالد الجندي: صوت المرأة عورة "افتكاسة"

المستشار الأكاديمي للمفتي: الاهتمام بالتجديد في العلوم الشرعية واجب

مجدى عاشور: نعتمد ممارسة الاجتهاد الجماعى لإحياء صناعة الفتوى

الشيخ طه البشرى يرد على "القرآني الأول": السنة من أصول الإسلام الثابتة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة.. مسئول قطري بارز يعتذر عن مؤتمر لعدم إجادته "العربية"

منذ يوم

"الإفتاء" توضح حقيقة حكم قراءة القرآن على القبر

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري بتخصيص أراض في بورسعيد وسيناء لإقامة مجتمع عمراني

منذ يومين

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

الصور

image description

هشام طلعت مصطفى: "2020 ستشهد تطورًا ملحوظًا بسوق العقارات"

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

صور المطر في شوارع القاهرة

image description

الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

image description

توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بعد سقوط أمطار غزيرة بالدقهلية

الأكثر قراءة

السودان: القبض على زوجة البشير بتهمة الإثراء غير المشروع

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

مصر ضمن أقوى 10 أساطيل جوية على مستوى العالم

أيام زمان

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

كواليس إذاعة خبر وفاة فريد شوقي وهو على قيد الحياة

نجم الساعة

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

الصحة

الأطباء يحذرون من تناول الأطفال الفول السودانى

الدهون الزائدة في الدم تسبب تلف الأعضاء

الرضاعة الطبيعية مفيدة لمريضات التصلب المتعدد

الأمراض الجسدية تزيد من خطر انتحار الرجال

الرئيس نيوز

"عايزين نعيش في سلام دائم".. وفود منتدى شباب العالم يتفاعلون مع "اكتب أمنيتك"

مع سقوط الأمطار.. 5 نصائح من "الكهرباء" للحفاظ على سلامتك

"كلنا واحد".. قصة تمثال بلا ملامح يستقبل شباب العالم

طلاب الجامعات يشاركون بمنتدى شباب العالم: "سعداء بالتعامل مع القادة عن قرب"

منوعات

طيار يهبط اضطراريا دون عجلات وينقذ حياة الركاب

أفيال تقتحم مطعمًا وترعب زبائنه فى زامبيا

"Wizz Air" الأوروبية تدشن شركة طيران بـ"أبوظبى" العام المقبل

بسبب خسائرها.. شركة سفر تعلق أعمالها

كشكول

محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة القومية الابتدائية بسيدي غازي

بعد سخرية الطلاب.. نكشف هوية صاحب السيارة المدمرة أمام جامعة القاهرة

"مرغنى" يفاجئ عدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية

"المصرية اليابانية" بالإسكندرية تعقد المؤتمر الدولي "اليابان - إفريقيا للإلكترونيات"

إسلام سياسي

بعد فشلها خلال 6 سنوات.. الإخوان توقف مزاعم شرعية الرئيس المعزول

بحضور مرشد الإتحاد.. «العالمى للتصوف» بإندونيسيا يحضر لملتقى القمة الصوفية العالمى

انقسام داخل الطرق الصوفية بعد قرار إيقاف إبراهيم إبو حسين عن الخطابة

تقرير يكشف جحيم النساء في ظل حكم أردوغان.. اغتيال 430 امرأة خلال 2019

مقالات الرأي
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
ماجد حبته
من كوالالمبور إلى الدوحة.. والعكس!
صفوت البياضي
الحرية قيمة عليا لا تجوز تجزئتها
المزيد

الثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة: لبيتُ كلَ مطالب أدباء مصر لإنجاح مؤتمرهم

الدقهلية تناقش أثر تيار الوعي الثقافي على المجتمع

حكاية محمود فهمي حجازي تلميذ طه حسين وسهير القلماوي

"العين" تصدر "الدخان واللهب" لشاكر عبد الحميد.. قريبًا

صفحتنا ع الفيس بوك