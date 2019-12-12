خالد الجندي: السنة النبوية خطاب الله لعباده

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخطاب الديني ليس بتراث، مشيرا إلى أن القرآن كلام الله، والسنة كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتم تصنيفهم كتراث.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن التراث هو ما تركه الأجداد السابقون.



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشروح والاجتهادات هي التراث، مشيرا إلى أن اجتهاد الإمام الشافعي على سبيل المثال، يعد تراثا.



وأكد الجندي، أن القرآن والسنة ليسا تراثا وإنما خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال العباد المكلفين، لافتا إلى أن السنة أيضا هي كلام الله، لقوله تعالى في سورة النحل: "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ".



وذكر أن القرآن هو خطاب الله المحفوظ بلفظه، أما السنة فهي خطاب الله المحفوظ بمعناه، فكلام القرآن قطعي الثبوت، وكلام السنة ظنّي الثبوت.

