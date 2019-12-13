حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 13 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: تعيش وقتًا ديناميكيًا وناشطًا يقدّم إليك غير فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع.

عاطفيًا: تفكر في الانتقال إلى وضع جديد مع الشريك تشعر أنه سيزيد من تمتين العلاقة بينكما.

صحيًا: تبدو مضطربًا وقلقًا يسيطر عليك هاجس الخوف من الإصابة بمرض خطير.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.