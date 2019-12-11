المستشار أشرف رزق: قانون الشهر العقاري لم يتغير منذ عام 1946

قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، إن الشهر العقاري من أهم القطاعات الخدمية في وزارة العدل.



وأضاف "رزق"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أننا نعترف بوجود مشكلات في الشهر العقاري ونسعى لحلها.



وأوضح أن الشهر العقاري هو الذي يحمي الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، لافتا إلى أن الشهر العقاري أنشئ في نفس عام إنشاء مجلس الدولة.



وتابع: "قانون الشهر العقاري لم يتغير منذ عام 1946".



وذكر أنه في عام 2016 كان يوجد 7835 موظفا في مختلف الدرجات الوظيفية بالشهر العقاري، مشيرا إلى أنه يتواجد أكثر من 6 آلاف موظف في مختلف الدرجات الوظيفية بالشهر العقاري العام الحالي.

