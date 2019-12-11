الهدهد يوضح حقيقة تصريح "اختصاص الأزهر بعمل قانون الأحوال الشخصية"

علق الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، على التصريحات المنسوبة إليه، بأن الجهة المختصة بعمل قانون الأحوال الشخصية هي الأزهر، قائلًا إنه مخالف لما قاله.



وأضاف الهدهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأزهر له وحده إبداء الرأي فيما يتعلق بالشئون الإسلامية، منوهًا إلى أن أحكام الأسرة شأن إسلامي، وبالتالي فالأزهر له إبداء الرأي.



وأردف: "الأزهر قام بدوره (إبداء الرأي) وقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أما الموافقة على القانون أو رفضه فهي سلطة البرلمان، والأزهر لا ينافسه فيها، فالبرلمان جهة تشريع، والأزهر جهة إبداء رأي، لا يستطيع أن يتخلى عن دوره".

