قبل ساعات من الانتخابات.. كوربن يهين جونسون والمحافظين بصورة مؤلمة

سخر جيرمي كورين زعيم حزب العمال البريطاني، من بوريس جونسون زعيم حزب المحافظين رئيس الوزراء، قبل ساعات من بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة، غدا الخميس.



ونشر كوربن مساء اليوم الأربعاء، صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" تظهر جونسون وسط عدد من رجاله ويمر بجوار رجل مشرد يحمل طفله جالسا على الأرض دون أن يعبأ به في إشارة إلى تسبب سياسات جونسون وحزب المحافظين الرأسمالية في زيادة نسبة الفقر.



وكتب كوربن على الصورة قائلا "تسع سنوات من محافظين بوريس جونسون، تم تلخيصها في صورة واحدة"، وذلك في إشارة إلى سياسات حزب المحافظين الحاكم منذ سنوات.



وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب المحافظين عن منافسه الأبرز حزب العمال بفارق 14 نقطة مئوية مقابل 9 نقاط الأسبوع السابق، ليحصد 45 %من عدد المشاركين بالاستطلاع مقابل 31 % فقط للعمال.