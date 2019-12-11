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مكرم محمد: تهديد أردوغان بغزو ليبيا يجب أن يُؤخذ جديًا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:01 م
أردوغان
أردوغان
أحلام عبدالرحمن
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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بغزو ليبيا يجب أن يؤخذ على محمل الجد، لأنه شرير وطموح، وعندما يحس بوجوده غنيمة سهل افتراسها، لا يتردد.

وأضاف مكرم، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أردوغان يعاني من فاتورة البترول، لأن تركيا ليست فيها مصادر للطاقة، والاستيلاء على ليبيا يمكنه من حل جميع مشكلاته، كما تجعله طرفًا في قضية الشرق المتوسط، وتوسع نفوذه في الشرق الأوسط، وتقربه من الحدود المصرية.

وأردف: "حينها يقدر يمول الإخوان، ويرسل عمليات هجوم، فأحقاده على مصر بالغة، لكن بجميع المقاييس مصر تستطيع أن تصد وتوقف أطماعه، لأن موازين القوة العسكرية في صالح مصر".

ولفت إلى أن الأطراف المعاونة، قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي ضد أردوغان، ومتعاطفة أكثر مع مصر، لأن أردوغان لا يستند إلى أي قانون دولي، ولا أي ثوابت حقيقية.

وتابع: "مصر تقدر تضع أردوغان في وضعه الحقيقي، نأمل ألا تصل المسائل لحد الصدام العسكري، رغم الخطورة الظاهرة، إلا أنها يمكن أن تكون في النهاية زوبعة في فنجان".

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