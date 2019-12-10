تشاجرا وطعن أحدهما الآخر أمام المارة فى القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض مصرع شخص مجهول الهوية إثر مشاجرة مع آخر هارب في أحد شوارع شبرا الخيمة، حيث كانا يستقلان "توك توك" وفجأة تشاجرا فطعن أحدهما الآخر وفر هاربًا.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بحدوث مشاجرة بين شخصين بأحد الشوارع ومصرع أحدهما وهروب الثاني.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا، وتبين أن الجثة لشخص مجهول لم يعثر معه على أوراق شخصية.



تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المجني عليه والمتهم والأسباب التي أدت إلى وقوع الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.