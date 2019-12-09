تفاصيل تخابر عضو فريق مرشح رئاسي جزائري مع دولة أجنبية

كشفت السلطات القضائية بالجزائر، اليوم، تفاصيل اتهام أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي البارز علي بن فلیس، بالتورط في التخابر لصالح دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد.



وقال وكیل الجمھورية لدى محكمة بیر مراد رايس في بیان مساء اليوم أن التحقیق بشقیه الابتدائي والقضائي أكد قیام الشخص الموقوف "ب. ص" بأفعال استخباراتیة لصالح دولة أجنبیة مشيرًا إلى أن المشتبه كان ضمن الطاقم الانتخابي لعلي بن فلیس.



وأكد بيان النائب العام أن الشخص الموقوف أكد أنه تعرف على ابن فليس سنة 2003، وقدم له ولعائلته عدة خدمات منھا تسوية إشكال متعلق بحساب بنكي مفتوح بتلك الدولة الأجنبیة خاص به وبزوجته.



من جانبه أصدر قاضي التحقیق بعد سماعه للمتھم أمرًا بوضعه قيد الحبس المؤقت.



