ضارباً 3 أمثلة.. الجندي: الفراعنة وصلوا لأعلى درجات الإيمان

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة كان عندهم أعلى درجات الإيمان.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الدليل على أن الفراعنة هم أعلى درجات الإيمان، الرجل المؤمن من آل فرعون والذي كان يكتم إيمانه، لقوله تعالى في سورة غافر: "وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ".



وتابع: وامرأة فرعون لقوله تعالى في سورة التحريم: "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، بالإضافة إلى السحرة، لقوله تعالى في سورة الشعراء: "فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47)".



وأكد أن كل هؤلاء كانوا فراعنة وعلى درجة كبيرة من التقوى والايمان.

