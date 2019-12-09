العراق يقيد سلطات الحشد الشعبي الأمنية ويخرجه من بغداد

أعلنت القوات المسلحة العراقية، مساء اليوم، حصر تكليف قوات الحشد الشعبي بمهام أمنية بالقائد العام فقط، وهو رئيس الوزراء.



وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف في بيان مساء اليوم، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي أصدر، اليوم، توجيهًا بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن، وذلك وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".



وأضاف البيان، "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، كما أن مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".



وقرر المجلس الوطني للأمن في وقت سابق اليوم سحب جميع فصائل الحشد الشعبي من بغداد، ومنع تحرك أي فصيل منه من مواقعه إلا بموافقة مسبقة من رئيس الحكومة.



جاء ذلك بعد انتقادات للحكومة العراقية؛ بسبب تورط الميلشيات التابعة للحشد الشعبي في قتل وتعذيب المتظاهرين منذ بداية التظاهرات أكتوبر الماضي.