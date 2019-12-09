جامعة أسيوط تفتتح معرضًا فنيًا لإبداعات ذوي الهمم

افتتحت جامعة أسيوط ورشة فنية لتنمية المواهب للطلاب متحدي الإعاقة بكلية الفنون الجميلة، والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية.



جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ثابت بداري عميد الكلية، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة بأسيوط، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الفنون الجميلة والتربية النوعية، والطلاب المشاركين وذويهم.



وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن إدارة الجامعة حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحصول على الموافقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء أول مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة يكون مسئول عن كافة ما يخصص متحدي الإعاقة ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة.



وكشف أن الجامعة تعمل أيضا بالتعاون مع هيئة الأمديست، ومؤسسة "حلم" فيما يخص تأهيلهم ورعايتهم، كما أشار إلى الزيارة المهمة التي قام بها خلال الفترة الماضية لجامعة مونتانا الأمريكية للتعرف عن قرب عن ما يقدمه مركزها المتخصص في دعم ورعاية متحدي الإعاقة، والتي يعد من أفضل المراكز على مستوى العالم في رعاية الطلاب متحدي الإعاقة.



وأعربت الدكتورة مها غانم عن سعادتها بما لمسته من إبداع وموهبة لدى هؤلاء الطلاب، وهو ما ظهر جليا في أعمالهم الفنية اليوم من رسم ونحت، داعية إياهم على مواصلة الإبداع والابتكار وإبراز مواهبه والعمل على صقل شخصيتهم، لافتة أن الجامعة تفتح أيديها لكافة الطلاب من متحدي الإعاقة مرحبتا بهم داخل الحرم الجامعي.



وأشار عميد الكلية إلى حرص الكلية على القيام بدورها المجتمعي من خلال نشر الفنون والارتقاء بالذوق العام، وفي هذا الإطار كشف أن المعرض اليوم يتضمن أعمال فنية في مجالات النحت والرسم الحر وبعض المشغولات اليدوية من الكروشيه والتي شارك في أعماله 40 طالبا من متحدي الإعاقة من كلية التربية النوعية ومدرسة النور للمكفوفين والجمعية المصرية لذوي الإعاقة السمعية ومدرسة الأمل للصم بنين والجمعية النسائية، حيث لاقت الأعمال إعجاب كافة الحاضرين، مؤكدا على حرص كافة العاملين بالكلية من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم من المشاركة ودعم هؤلاء الطلاب الموهوبين.