القائمة بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة تزور متحف النصر الحديث

زارت سفتيلانا سوبوفا، القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة، متحف النصر الحديث ببورسعيد، اليوم، يرافقها اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وذلك للتعرف على أوجه التاريخ المصري والمعالم الأثرية لمحافظة بورسعيد.



وحرصت سفتيلانا سوبوفا على تفقد جميع أقسام المتحف، واستمعت لشرح تفصيلي عن المعالم التاريخية والحروب والشخصيات البارزة التى شاركت فى الحروب، معبرة عن سعادتها البالغة بزيارة المتحف.



وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل سفتيلانا سوبوفا، القائمة بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة، صباح اليوم، بديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار دعم العلاقات المصرية الروسية فى مختلف المجالات.