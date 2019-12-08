نائب محافظ أسوان: البرنامج الرئاسي يخرج شباب قياديين

قال أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، إنه تخرج في كلية الأداب قسم التاريخ عام 2008، وعمل كمدرس تاريخ بالتربية والتعليم في قطاعات ابتدائي وإعدادي وثانوي.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه تم ترشيحه كنائب للمحافظ كأحد خريجي البرنامج الرئاسي، موضحًا أن البرنامج الرئاسي يدرب الشباب لكي يصبحوا قادة.

وتابع أن البرنامج الرئاسية يتم فيه تدريس محاضرات في تغيير المؤسسات، والموارد البشرية، والتسويق، والإعلام، والأمن القومي، والاقتصاد، والسياسة.، مشيرًا إلى أن الحديث عن أن البرنامج الرئاسية يؤهل الشباب للقيادة هو كلامي حقيقي وواقعي.