5 أفكار لأزياء احتفالات رأس السنة لعام 2020

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بليلة رأس السنة، والتي تتضمن عددا كبيرا من الأحداث الاجتماعية، وتحتاج إلى أفكار جديدة من أجل ملابس الحفلات.



ولضمان اختيارك للأزياء المناسبة لكل حدث بدءا من الفساتين المتلألئة، والأقراط المرصعة، اقرأ من مجموعة الأفكار هذه الذى يقدمها موقع الإندبندنت والتى سوف تقوم بحل جميع مشكلات خزانة ملابسك من أجل "كريسماس" مميز:-

• احتفالات ما بعد العمل

لإنقاذك من الحاجة إلى التغيير في مراحيض المكتب، نقترح عليك اختيار مجموعة يمكن إرتدائها بسهولة مع إضافة عدد قليل من الملحقات المبهجة، مع كونها مناسبة للعمل.



التنورة المعدنية المطوية تكون مثالية عندما تتحول أيام العمل إلى أمسيات في الخارج وتبدو أنيقة بشكل مناسب عند إرفاقها ببعض الأكسسوارات البسيطة على الرقبة وحذاء كاحل أسود.



كما تعد إكسسوارات الشعر واحدة من أكثر الاتجاهات شيوعًا لهذا العام، وهي طريق سريع لتعديل مظهرك في ومضة، وكذلك حقيبة مخملية صغيرة، مع أحمر الشفاه.



• حفلة عيد الميلاد فى المكتب

من المهم أيضًا أن تتذكر أنك ستكون محاطًا ببعض الأشخاص المهمين، بمن فيهم رئيسك، ومن الأفضل أن تتجنب أى شىء يمكن اعتباره مفعما بالحيوية مثل التنورات القصيرة للغاية، ومن الممكن استبدالها بالفساتين السوداء القصيرة، أو بليزر كبير الحجم مع بنطلون مطابق لإطلالة جذابة.



• الحفلات المنزلية

إن جمال الذهاب إلى حفلة منزلية خلال فترة الاحتفال هو أنك لست بحاجة حقًا إلى التفكير في درجات الحرارة المنخفضة عندما يتعلق الأمر بالتجهيز لزيك، فاختيار ارتداء فستان صغير من ثمانينات القرن الماضى، وكعب كناطحة السحاب، لن يؤدى إلى الإصابة بنزلة برد.



• حدث ليلة عيد الميلاد

بالنسبة للرجال ارتداء رابطة عنق سوداء فى حدث خاص بليلة رأس السنة يمكن أن يجعلك تشعر أنك نجم هوليوود، ولكن بداية يجب أن تعرف المستويات التى ستقوم بحضور الحفل، حتى لاتقع فى بعض الشكليات، ومنها يمكنك اختيار ما يناسبك.



وبالنسبة للنساء يمكن ارتداء فستان طويل من المخمل أو الحرير أو الدانتيل من الألوان المختلفة، كالزهرى، والوردى والمخمرى الذى يعد موضة 2020.



أما عندما يتعلق الأمر بالأحذية، فإن زوجًا بسيطًا من الكعب الصغير سيكون أفضل، ومعطف بلون النمر، أو الفرو الصناعى المنسدل على الكتفين، ويمكن استخدامه فى حالة الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة.



• حفلات العشاء

ملابس التريكو الملونة، والمزخرفة بالترتر التى تتناسب مع الموضة والأناقة، والتى يمكن ارتدائها مع بنطلون الجينز المفضل لديك، ومعطف، وحذاء.