أخصائي يكشف نسبة أدوية الأمراض النفسية المسببة للإدمان

قال كريم درويش، أخصائي الطب النفسي والأعصاب، إن المجتمع المصري لا يتعامل مع الأمراض النفسية بالشكل السليم، ويفضل اللجوء لمدعي العلم مثل التنمية البشرية، وذلك بسبب وصمة المرض النفسي.



وعن تخوف المريض النفسي من تعاطي الأدوية لمدة طويلة، قال درويش، إن هناك أدوية على مدى طويل وتتشابه في ذلك مع أمراض السكري والضغط التي تتطلب أخذ الأدوية بشكل دائم، وأمراض نفسية أخرى تحتاج لدواء على مدى قصير، وأكد أن الأدوية التي لها صفة إدمانية لا تتعدى 10% وتكون تحت إشراف طبيب.



ولفت أخصائي الطب النفسي، أن مدارس علم النفس كثيرة ومتعددة، يمكن علاج المشكلة الموجودة من خلال تعاطي أدوية، و90% من الضغوط لا تحتاج لأدوية ولا تحتاج لتدخل طبيب.



وكشف أن الأسباب التي تستدعي الذهاب لطبيب نفسي، إن كانت الأعراض النفسية معطلة الشخص عن العمل والوظيفة الحياتية، وتؤثر على حياته الاجتماعية.



ولفت إلى أنه يوجد العديد من الجهات الحكومة تقدم الخدمة النفسية بأسعار زهيدة، مثل مستشفى العباسية والخانكة والأمانة العامة للطب النفسي، مؤكدًا أن بها أطباء عباقرة في الطب النفسي بأسعار رمزية.



