حقيقة إصابة تلاميذ العمرانية بالالتهاب السحائي

أكد الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، عدم وجود أية حالات مؤكدة مصابة بمرض الالتهاب السحائي الوبائي، سواء بالمدارس أو بالمحافظة، وأنه في حالة وجود أية حالات اشتباه فردية يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال تلك الحالات؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف منصور أن مديرية الصحة بالجيزة حاليًا تطعم الفئات المستهدفة بتطعيم سحائي المدارس، وهي (أولى حضانة - أولى ابتدائي - أولى إعدادي - أولى ثانوي).



وأشار إلى أن نسبة التغطية للتطعيمات وصلت بإدارات الريف التابعة للمديرية بنسبة 86%، ونسبة التغطية بإدارات الحضر التابعة للتأمين الصحي وصلت 75%.



وأضاف وكيل صحة الجيزة أن نسبة التغطية للتطعيمات على مستوى المحافظة بالكامل بلغت 80%، وجاري استكمال التطعيمات لباقي الفئات المستهدفة حفاظًا على سلامة المواطنين.



ولفت إلى أن المديرية تعمل الآن المسح الدوري لطلاب المدارس بالمحافظة؛ للتأكد من عدم وجود أية أمراض معدية بين الطلاب.



من جانبها، أصدرت محافظة الجيزة بيانا رسميا نفت من خلاله شائعات إصابة بعض الأطفال ردا على شائعات انتشرت بين عدد من أولياء الأمور حول إصابات بين تلاميذ عدد من المدارس بحي العمرانية.



وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مديرية الشئون الصحية أكدت أنه لا توجد أية حالات مؤكدة مصابة بمرض الالتهاب السحائي الوبائي سواء بالمدارس أو بالمحافظة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي حالات اشتباه فردية يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال تلك الحالات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.