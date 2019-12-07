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عالم

وزير روسي: بوتين ولوكاشينكو قرّبا وجهات نظر تكامل الدولتين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:20 م
جريدة الدستور
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قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم أوريشكين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سويا بعض الاختلافات حول مسألة الاندماج بين البلدين خلال قمة جمعتهما اليوم السبت.

وأوضح أوريشكين "كان اليوم مشحونا، وقد عملا بشكل مثمر، وتم إحراز الكثير من التقدم في مجالات مثل الزراعة، والاتصالات، والجمارك، وسوق النفط، بل إنهما قربا وجهات النظر بشكل ملحوظ حول مسألة النفط والغاز"، متابعا أن الرئيسين خرجا من المحادثات، التي جرت بمقر بوتين بمدينة سوتشي لمدة 6 ساعات، بقضايا خلافية أقل بعد أن ناقش رئيسا وزرائهما خارطة طريق التكامل يوم الجمعة معلقا "الآن ثمة خلافات أقل، ونعرف الآن كيف نمضي قدما في أغلبها".

ومن المقرر عقد القمة المقبلة في سان بطرسبرج في 20 ديسمبر الجاري، وينتهي الاتفاق بشأن سعر إمدادات الغاز الروسي إلى بيلاروس هذا العام، حيث صرح لوكاشينكو بأنه سيكون من المستحسن خفضه إلى مستوى قريب من المستوى المحلي لروسيا، وتم تحديد سعر الغاز لبيلاروس في عام 2019، بـ 127 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وحددت الحكومة نفس السعر في مسودة ميزانية الجمهورية لعام 2020، والتي تستند إلى السيناريو المحافظ للتنمية الاقتصادية.

يذكر أن روسيا وبيلاروس قررتا في أواخر عام 2018 تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل، إلى ذلك، أعلنت بيلاروس أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون؛ ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.

ووقعت روسيا وبيلاروس، يوم 2 أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك، وفي يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا وبيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997، ومنذ عام 1997 تحتفل روسيا وبيلاروس، يوم 2 أبريل في كل عام، بيوم اتحاد الشعبين الروسي والبيلاروسي.

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