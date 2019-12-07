"الزواج العرفي بين الشرع والقانون".. محاضرة بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان "القدم السكري أسبابها والوقاية منها وعلاجها" تحدثت خلالها ساندى محمد أخصائي تثقيف صحى بإدارة برج العرب الصحية، عن أسباب المرض ومنها عدم تناول العلاج بانتظام، مؤكدة على ضرورة عمل التحاليل بصورة منتظمة حسب تعليمات الطبيب، والعناية بنظافة القدمين وارتداء جوارب صحية وأحذية مريحة وتناول الطعام الصحي والحرص على السير يوميا لمدة لا تقل عن نصف ساعة.



أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "الزواج العرفي بين الشرع والقانون" بقافلة حوض عشرة بالتعاون مع حي منتزه ثان، تحدث خلالها الشيخ أحمد موسى عن تعريف الزواج العرفي موضحا أنه زواج يشهده الشهود ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية ثم تترك إلي أنه قضية خطيرة انتشرت في كثير من المجتمعات، كما تناول حكم الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان.



وعقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان" تأثير الحركة التعليمية في تطوير النشء" بحضور كل من د. محمود العصافيري وعادل حفظي، ناقشا خلالها تعريف الأسرة في المنظور الاجتماعي، دور الأسرة في التعامل مع الطفل في المراحل الأولى من العمر والمعوقات التي تواجه الأسرة وتؤثر على نجاح الأطفال في المراحل الدراسية المختلفة، وفي مرسم الفنون التشكيلية أقيمت ورشة رسم بالأحبار، كما اختتمت فعاليات ورشة رسم طبيعة صامتة بالرصاص والتي بدأت مطلع الشهر الجاري، أما مرسم الطفل أقام ورشة رسوم حول تدوير المخلفات.



أقامت مكتبة الشلالات ورشة فنية لتعليم أساسيات رسم رسم الوجه، وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء مع ورشة تعليم العزف على آلة العود، كما أقام قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة تصميم أعمال فنية حرة باستخدام ألوان الجواش والخشب والخط العربى، بينما عقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اللقاء الأسبوعي لمناقشة أعمال الشاعرة أمينة عبد الله منذ بداياتها في أواخر الثمانينيات وإصدارها 6 دواوين شعرية حتى الآن، بجانب مناقشة بعض نصوص للشاعرة الراحلة صفاء عبدالعال.