بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا فى "داعش سيناء"

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 44 متهمًا بالانضمام لتنظيم "داعش سيناء"، من بينهم اللاعب حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، لجلسة غدٍ الأحد.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد، مع علمهم بأغراضها، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعًا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.