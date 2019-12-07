الوزراء ينظم فعاليات الاجتماع الـ4 للشراكة العربية للحد من الكوارث

دعا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لحضور "فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث" والذي ينظمه المركز، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين وعدد كبير من الخبراء ومسئولي الدول المعنية.



ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر المستجدات والتقدُّم المُحرز في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، كما أنه يعد فرصة للحكومات والشركاء لمناقشة الآفاق المستقبلية في تطبيق إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الاتّساق بين كلّ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث‏.



ومن المقرر أن يفتتح الاجتماع كل من السيد الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد السيد الدكتور، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمي للدول العربية"، وذلك يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2019، في تمام الساعة 8:30 صباحًا بفندق مينا هاوس بجوار أهرامات الجيزة.