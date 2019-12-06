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اقتصاد

مصر للسياحة تستعد لإطلاق أول تطبيق إلكتروني

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:36 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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تستعد شركة مصر للسياحة، لإطلاق أول تطبيق إلكتروني يروج للمقاصد السياحية خلال الشهر الجاري، في إطار خطتها لإعادة الهيكلة عبر الاستعانة ببيت خبرة عالمي، للعودة لمكانتها الكبري في قطاع السياحة مرة أخرى.

وتمتلك مصر للسياحة، كأقدم شركة سياحية حكومية، أسطولا ضخما للنقل السياحي وعدة مشروعات عقارية سياحية.

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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