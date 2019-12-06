حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 6 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: تناسبك نوعية العمل التي تخدم مصالحك وتجلب لك النجاح والفرص الثمينة يوم غني ومناسب للتواصل مع الآخرين ولتوضيح الأمور.



عاطفيًا: تحمل أوراقًا رابحة في مواجهة الشريك، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب لتوضيح وجهة نظرك.



صحيًا: أكثر من تناول العصير الطبيعي، ولا سيما عصير الجزر والتفاح وغيرهما.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.