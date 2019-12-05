ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي تسببت في إشارات متعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المعدن الأصفر للنزول من أعلى مستوى في شهر.



وزاد الذهب لأعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا أمس الأربعاء، لكنه انخفض عند التسوية بعد أن قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي على نحو "جيد للغاية".



يأتي ذلك بعد يوم من تثبيط ترامب للآمال في التوصل إلى تسوية تجارية حين قال إن اتفاقا تجاريا قد ينتظر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1477.69 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1483 دولارا للأوقية.



وواصل مؤشر الدولار خسائره وانخفض 0.1% مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.



لكن مكاسب المعدن الأصفر كانت محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعد تصريحات ترامب الإيجابية بشأن التجارة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1% إلى 1871.17 دولار للأوقية، ليستقر قرب ذروة قياسية عند 1873.50 دولار.



وصعدت الفضة 0.6% إلى 16.93 دولار، بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 901 دولار للأوقية.