الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

"احتيال فريد من نوعه".. أنشأ حدودا وهمية ووعد مهاجرين بتهريبهم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
عبقرية اللصوص والمحتالين، تتفتق دائما عن أشياء جديدة وطرق احتيال أو سرقة غريبة، كما فعل ذلك الرجل الذي اعتقلته السلطات الروسية مؤخرا.

واعتقلت السلطات الروسية رجلا أنشأ مركز حدودي مزيف في الغابة، بالقرب من حدود روسيا مع فنلندا، ووعد المهاجرين بتهريبهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح حرس الحدود الروسي، أمس الأربعاء، أن الرجل نصب مواقع حدودية وهمية، ثم قام بالحصول على مبلغ يزيد على 10 آلاف دولار من 4 رجال من جنوب آسيا مقابل نقلهم إلى فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء إن "الرجل لم يخطط قط لتنفيذ تعهداته"، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

ولم تحدد السلطات الروسية جنسيات المهاجرين الأربعة الذين وقعوا ضحية لعملية "الاحتيال غير العادي"، الذي وقع يوم الخميس الماضي.

وركب المحتال مواقع مسيّجة مزيفة باعتبارها الحدود الدولية بين روسيا وفنلندا، وأخذ الرجال الأربعة على طريق دائري في منطقة فيبورج بالسيارة ثم سيرا على الأقدام، وفي مرحلة ما ساروا جميعا حول بحيرة مع قارب قابل للنفخ لاستخدامه عند الضرورة.

وفي وقت لاحق، اعتقلت السلطات الروسية الرجال الخمسة، وأظهرت لقطات فيديو رجالا يقفون في الظلام بين أشجار التنوب وأيديهم مرفوعة للأعلى.

ولم يخسر المهاجرون المحتال عليهم أموالهم فقط، بل فرضت محكمة في سانت بطرسبرج عليهم، الأربعاء، غرامة وأمرت بترحيلهم.

أما المحتال، الذي يقف وراء مخطط التهريب، فهو مواطن من منطقة آسيا الوسطى، وقد توجه إليه تهم الاحتيال، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

سقوط قتيلين فى حادث إطلاق نار بقاعدة "بيرل هاربر" الأمريكية

منذ حوالي 15 ساعة

بعد أنباء انفصالهما.. أصالة مع طارق العريان من جديد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

منذ حوالي 11 ساعة

القبض على المتسبب في اختناق طالبات مدرسة بالدقهلية

الصور

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

مباراة فوز الزمالك على الشرقية بالثلاثة في كأس مصر

image description

9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

image description

زيارة فتيات المعهد الأزهري للمركز الاستكشافي للعلوم بأسوان

image description

رصد مشكلات العملية التعليمية بمدارس حي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

القبض على المتسبب في اختناق طالبات مدرسة بالدقهلية

كواليس تصالح صلاح دياب والجمال مع الدولة

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

ads

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

الصحة

تطوير تقنية طبية من العسل تحمي من البكتيريا

أمريكا: توفير عقاقير الوقاية من الإيدز لغير الخاضعين للتأمين الصحي

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة ببعض أنواع السرطان

لأول مرة.. ابتكار طريقة لعلاج السرطان بالخلايا الجذعية

الرئيس نيوز

بعد مروره بوعكة صحية.. آل الشيخ يوجه رسالة للخطيب وإدارة الأهلي

ميلانيا ترامب تنتقد ذكر اسم نجلها في "تحقيقات العزل"

«أرامكو» تعلن سعر السهم اليوم.. وتوقعات: 32 ريالا

نشاط الرئيس السيسى والشأن المحلى يتصدران صحف القاهرة

منوعات

"احتيال فريد من نوعه".. أنشأ حدودا وهمية ووعد مهاجرين بتهريبهم

اليابان تصدر قانونًا بساعات عمل مرنة في المدارس العامة

إقامة سباقات الماراثون والمشي في الأيام الأخيرة من أولمبياد طوكيو

خريطة جديدة تكشف جميع أسماء العائلات فى دول العالم

كشكول

أسوان الأزهرية تنظم رحلة خاصة للمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولجيا

أزهريون على المنهج ينظمون "دورة الإصابات الرياضية" بأصول الزقازيق

ألسن عين شمس: الأفكار الابتكارية هي الركيزة الأساسية لتكوين مستقبل الطالب

بالصور.. عرض فيلم "الجوكر" ضمن فعاليات سينما جامعة سوهاج

إسلام سياسي

داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في قلب لندن

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

خبير أمني يكشف أسرار استهداف داعش لشمال العراق

ياسر برهامي يدعم حملة "عاشروهن بالمعروف'

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

صدور أشعار بيرم التونسى فى سيرة الظاهر لـ سيد عنبة

عرض فيلم "The King speech" بمركز الفنون بالإسكندرية

صدور "قافلة الإعدام: مذكّرات سجين فى طهران" فى نسخته العربية

"الشخصية السكندرية المقومات والسمات" بالحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك