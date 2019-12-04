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اقتصاد

"أبوزيد": إلغاء فوائد الديون على المصانع المتعثرة دفعة إيجابية للاقتصاد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:08 م
الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد
هويدا سعيد
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ثمن الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قرار البنك المركزي بإلغاء الديون المستحقة على المصانع المتعثرة خلال السنوات الماضية، حيث إن تلك المبادرة تعد دفعة قوية لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري.

وأضاف أبوزيد في بيانه، اليوم الأربعاء، أن تلك المبادرة التي أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزي خطوة مهمة في طريق عودة تلك المصانع المتعثرة إلى منظومة الإنتاج مرة أخرى، والتي بلغت 5184 مصنعا متعثرا لأسباب تمويلية وإدارية وفنية إلى جانب عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إلى أن حجم الديون للمصانع المتعثرة وصل إلى ٦ مليارات جنيه، وأتاحت تلك المبادرة لمن يسدد 50% من أصل الدين يتم إزالته من القوائم السلبية بالبنك المركزي والبنوك، وهذا يتيح لأصحاب المصانع طلب التمويل فيما بعد لإعادة تشغيل والتوسع في خطوط الإنتاج، فيما سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج وخلق فرص تشغيلية.

وتابع أبوزيد: أن وجود مبادرة لدعم الصناعة مع البنك المركزي بتمويل 100 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والكبيرة يأتي لحرص الحكومة المصرية على زيادة القدرة التصنيعية، وتشجيع الصناعة الوطنية بما يحقق احتياجات السوق المحلية والاتجاه بالفائض نحو زيادة القدرات التصديرية المصرية للخارج؛ للمساهمة في تحقيق مستهدف الحكومة من حجم الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار.

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