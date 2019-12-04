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عالم

اختتام مناورات بحرية ضخمة بين الصين والسعودية فى جدة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:47 م
الصين والسعودية
الصين والسعودية
محمد عمر
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اختتمت مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019"، اليوم الأربعاء، بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات الخاصة بالبحرية الصينية.
وجرت المناورات بين قوات البلدين بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بجدة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض حفل الاختتام الفعاليات البرية البحرية الخاصة، التي نفذت في التمرين، وتمثلت في مكافحة الإرهاب البري والبحري والقرصنة البحرية وعمليات القناصة وعمليات الإزالة والتعامل مع المتفجرات.

وأوضح قائد مجموعة الأمن البحرية الخاصة اللواء صالح بن أحمد الغامدي، أن التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019 م" باكورة التمارين المشتركة مع الصين، مشيدا بنجاح التمرين وتحقيقه الأهداف المطلوبة من بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز وتعميق أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية.

وشدد الغامدي على مواصلة العمل البحري المشترك مع الصين في السنوات المقبلة.

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