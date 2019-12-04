الرئيسة الجديدة للمفوضية تعتزم جمع 100 مليار يورو لحماية المناخ

تعتزم أورزولا فون دير لاين، الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، جمع 100 مليار يورو، في الفترة بين 2021 و2027، لحماية المناخ.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السياسية الألمانية المنتمية إلى حزب المستشارة إنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في بروكسل اليوم الأربعاء.



وأوضحت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أن هذا المبلغ سيتم جمعه من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ومن الدول الأعضاء والقطاع الخاص بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، ثم سيتم إيداعه في صندوق انتقالي.



وقالت فون دير لاين إن هناك قلقا داخل المجتمع الدولي حول كيفية تمويل سياسة المناخ الطموح: "وعلينا دائما أن نكون على دراية بكلفة عدم التحرك، وثمة كلفة بالفعل".



في الوقت نفسه، أعلنت فون دير لاين اعتزامها طرح الجدول الزمني لمقترحاتها الخاصة بالمناخ يوم الأربعاء المقبل، مضيفة أن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش سيوضح مقدار الكلفة التي يسببها التغير المناخي بالنسبة للاتحاد الأوروبي الآن.



كانت فون دير لاين، التي تولت مهام منصبها يوم الأحد الماضي خلفا للسياسي اللوكسمبورجي جان- كلود يونكر، أعلنت أن حماية المناخ تمثل واحدة من أولوياتها معربة عن التزامها بهدف الوصول بالاتحاد الأوروبي إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والمقصود بالحياد المناخي عدم انبعاث غازات مسببة لاحتباس حراري إلى طبقة الغلاف الجوي للأرض.



كما أيدت فون دير لاين تخفيض مقدار هذه الغازات بحلول عام 2030 بنسبة تتراوح بين 50 و 55% مقارنة بمقدارها في عام 1990.