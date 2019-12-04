لماذا صنفنت الاندبندنت مصر من أهم الوجهات السياحية في 2020؟ (فيديو)

علق محمد عثمان، الخبير السياحي، على تصنيف الاندبندنت بأن مصر من أهم الوجهات السياحية في 2020، بأن مصر ما زالت تبهر العالم باكتشافتها الأثرية، وأيضًا استعدادها لافتتاح أكبر متحف للأثار بالعالم.



وأضاف "عثمان"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن كم الأحداث القوية التي نجحت مصر في تنظيمها مصر له عامل كبير في التحسين من صورة مصر عالميًا، لافتًا إلى أن مصر أصبحت لم يعد عليها حذر من اي دولة في العالم.



وأكد "عثمان"، أن مصر لديها زخم وتنوع في المنتج السياحي ما بين شواطئ وحضترة عريقة وأيضًا مسار العائلة المقدسة، فضلًا عن رسالة الأمن والسلام التي ترسلها مصر للعالم.

