بالفيديو.. استشارى: 30% من المنتحرين لا يعانون أمراض نفسية









قال الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفس، إنه ليس بالضرورة أن كل منتحر يكون مريض نفسي أو يعاني من الاكتئاب، لافتًا إلى أن 30% من المنتحرين لا يعانون من أمراض نفسية.وأوضح خلال تصريحاته ببرنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، أن نسبة المنتحرين تتزايد بين سن 15 لـ24 سنة، أي المراهقة وفترة الشباب، خاصة بعد ظهور السوشيال ميديا.وعلق على "حملات تكلموا"، لتقديم الدعم النفسي لأصحاب الميول الانتحارية، قائلًا إن القائمين عليها يجب أن يكونوا مؤهلين، وليس شخص يعاني من ضغوط وغير مدرب على الاستماع لفضفضة الناس.ولفت إلى أن، السوشيال ميديا لها دور كبير في انتشار الأفكار الانتحارية، موضحًا أن الانتحار عدوى ويجب ألا يتم نشر فيديوهات المنتحرين.