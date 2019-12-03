أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة حول تطوير ميدان التحرير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ميدان التحرير سيشهد تطورًا مهمًا خلال الفترة المقبلة والذي تم العمل عليه منذ فترة، وتنفذه شركة المقاولون العرب.



وأضاف خلال حلقة برنامج " على مسئوليتي "، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيتم نقل مسلة للميدان والتي يصل طولها إلى 19 مترا ووزنها 90 طنا، للملك رمسيس الثاني، قادمة من "صان الحجر" بمحافظة الشرقية".



وأكد أن المسلة يتم عمل الترميم النهائي لها الآن وهي من الحجر الوردي، مشيرًا إلى أن الميدان سيتغير شكله بشكل كبير وهذا من ضمن مشروعات التطوير التي تقوم بها الدولة.

