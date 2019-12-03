كان ينتظر "أفندينا".. آخر أعمال شعبان عبدالرحيم

رحل الفنان شعبان عبدالرحيم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ62 عامًا، وكان منذ فترة انتهي من تصوير أحداث فيلم "أفندينا" وينتظر عرضه، لكن الجهة المنتجة له لم تقرر عرضه بالسينمات حتي الآن .



وكان شعبان عبدالرحيم يقدم في الفيلم شخصية ميكانيكي، ويشاركه البطولة كل من أحمد عزمي ونرمين ماهر ومراد فكري، ومن إخراج أحمد الباشا، كما أن آخر عروضه المسرحية "سيبوني أغني" التي قدمها على مسرح الريحاني مع الفنان سمير غانم.



كما أن آخر أعماله الغنائية هاجم فيها المقاول الهارب محمد علي، وكان آخر حفلاته تلك التي قدمها مؤخرًا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.