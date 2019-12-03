بحضور 3 وزراء.. "النواب" يناقشون أزمات صناعة الدواء والورق

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات الأسبوع القادم.



وتناقش اللجنة في اجتماع الأحد، بحضور وزير التجارة والصناعة، ملف صناعة الورق كصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية، وما يتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.



كما تعقد اللجنة جلسة استماع في اجتماعها الإثنين القادم، بحضور ومشاركة وزيري الصحة والسكان وقطاع الأعمال العام، لمناقشة ملف صناعة الدواء، وما تتعرض له من مشاكل ومعوقات تحول دون الإنتاج والتطوير لتلك الصناعة المهمة، وعدم إمكانية تصنيع المواد الخام والرقابة وتسجيل المنتجات الدوائية والتسعير العشوائي والتصدير والمنافسة، وكل تلك الأمور، مما أدى إلى نقص بعض المنتجات الدوائية الحيوية والمهمة للمواطن.



كما تناقش اللجنة في اجتماعي يوم الثلاثاء طلب إحاطة من النائبة نانسي نصير بشأن عدم التحرك الحكومي نحو إنشاء مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس، وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.



كما تناقش اللجنة طلب النائب عصام الصافي، بشأن البورصة السلعية المقامة بمعرفة الغرفة التجارية بالبحيرة والإنشاءات التي تمت بها دون ترخيص، وطلبًا للنائب بلال النحال بشأن دور جهاز حماية المستهلك في حماية المستهلكين من عدم الصيانة للأجهزة الكهربائية من قبل شركات الأجهزة.