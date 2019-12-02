سهرة على "الدبكة" في منزل عاصي الحلاني.. فيديو

شارك الوليد الحلاني، نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو من سهرة خاصة في منزلهم برفقة فرقة الدبكة.



وقدم الوليد وصلة رقص مع فرقة الدبكة، وعلق على الفيديو قائلًا: "هيك بتكون السهرات ببيت الحلاني بالحلانية".



ويأتي هذا الفيديو بعد خروج الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من المستشفى بعد خضوعه لجراحة خلال الأيام الماضية لنزع المسامير والشرائح التي كان قد وضعها في يده ورقبته بعد الحادث الذي تعرض له في مزرعة الخيول الخاصة به بعد سقوطه أرضًا وسقوط جواده فوقه.

