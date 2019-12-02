الأسد يستقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق.



وقالت الرئاسة السورية في بيان مساء اليوم، إن اللقاء تناول الأوضاع في سوريا خاصة في إدلب والاعتداءات المتكررة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتمركزة فيها ضد المناطق السكنية المجاورة.



وتطرق اللقاء بين الأسد مع الوفد الروسي إلى آخر تطورات العملية السياسية والتحضير للجولة المقبلة من محادثات آستانة، بجانب تناول الأوضاع في شمال شرق سوريا.



وأكد الجانبان أن استعادة الدولة السورية للسيطرة على كامل الأراضي والمدن وعودة مؤسسات الدولة هو العامل الأساس في إعادة الاستقرار والأمان لأهالي تلك المنطقة وعودتهم إلى الحياة الطبيعية.



وأشار بيان الرئاسة إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على الموقف السوري الروسي المشترك في مواصلة مكافحة الإرهاب ومنع تنظيماته من مواصلة استخدام أهالي المنطقة كدروع بشرية بهدف تحويل إدلب إلى ملاذ دائم للإرهابيين.



وتم الاتفاق بين الجانبين حول أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في مواجهة محاولات بعض الدول التدخل في العملية السياسية وحرفها عن الهدف الأساسي منها، وهو تحقيق مصالح الشعب السوري في الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها.