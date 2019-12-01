القوات الأمنية بالنجف ترفع حالة الإنذار للدرجة القصوى

أعلنت القوات الأمنية في محافظة النجف، مساء اليوم الأحد، الدخول في حالة الإنذار القصوى في ظل استمرار التظاهرات في عموم المحافظة، وسقوط عشرات القتلى والجرحى.



وقال مصدر أمني عراقي إن القوات الأمنية في محافظة النجف دخلت حالة الإنذار القصوى (ج) بنسبة ١٠٠%، مشيرا إلى أن القوة التي وصلت من بغداد ليلة أمس إلى النجف تحاول إنهاء الأزمة القائمة حاليا في المحافظة وذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.



وأحرق متظاهرون اليوم القنصلية الإيرانية للمرة الثانية في مدينة النجف وسط تصاعد أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن ضد المتظاهرين.



وقبل البرلمان العراقي اليوم رسميا استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وسط مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.