حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 1 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الميزان ليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات، مع وجود القمر في موقع مناسب لك من برج الدلو الصديق، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح.



عاطفيًا: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الاخيرة لن تظهر على الساحة حاليًا.



صحيًا: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.