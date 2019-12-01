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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 1 ديسمبر 2019

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الحمل ليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 على النحو التالي:

مهنيًا: بداية شهر واعدة تحمل إليك كمًّا من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة.

عاطفيًا: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزًا لذلك وضع له النقاط على الحروف.

صحيًا: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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