نائب محافظ المنوفية: "الدولة تمكن الشباب بغض النظر عن خلفياتهم السياسية"

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إنه على مدار عقود طويلة خلا المنصب التنفيذي، من أشخاص لهم خلفيات سياسية، منوها إلى أنه في الحركة الأخيرة تم اختيار 5 من نواب المحافظين من شباب لهم خلفيات سياسية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الدولة المصرية لديها القدرة على الفرز والتمييز بين المعارض أو المختلف في الرؤى من أرضية وطنية، وهدفه صالح الدولة، وبين من لهم أهداف أخرى.

واستكمل أنه شارك قبل ذلك في جلسة محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب، لافتا إلى أنه لم يطلب منه أي شخص أن يقول كلامًا معينا أمام الرئيس، ولم يطلع أحد على ما سيقوله أمام الرئيس، وتحدث بحرية تامة.

واستطرد أن الدولة حاليا تتيح الفرص للشباب بغض النظر عن خلفياتهم السياسة، لافتا إلى أن اختيار الشباب ليس سياسيا فقط، ولكن يكون بناء على من يمتلكون فكر أو مشروع معين يرغبون في تنفيذه.

وواصل أن ملف المحليات مسؤولية كبيرة جدا، في محافظة مثل المنوفية والتي يبلغ تعداد سكانها 4.8 مليون نسمة .