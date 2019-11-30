سميرة سعيد بالشعر الغجري في The Voice.. صور

اختارت الفنانة المغربية سميرة سعيد، إطلالة غريبة في الحلقة الثالثة من العروض النهائية من برنامج The Voice.



واختارت سميرة سعيد، الشعر الغجري، لإطلالتها والتي نسقتها مع فستان أسود واسع وبجاكيت من نفس اللون مطرز.



يذكر أن حلقة الليلة من البرنامج، تشهد مرور 16 متسابقًا، على أن يقوم كل مدرب بالاستغناء عن متسابق من عدد 4 يقدمون عروضًا أمامه في الحلقة لتنتهي الحلقة بصعود 12 متسابقا للحلقة المقبلة.



البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج، واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.



