رامى رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد

طمأن الإعلامي رامي رضوان، محبي الفنان محمد فؤاد على حالته الصحية، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة.



وقال "رضوان"، في برنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إنه تواصل مع الفنان محمد فؤاد ليطمئن على حالته، وأكد له الفنان أنه بخير وصحته جيدة.



وواصل "رضوان"، أن أقارب الفنان، أكدوا أنه بخير الآن، وكان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وسوف يغادر المستشفى اليوم السبت ويذهب إلى منزله.