حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 29 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: انفراج وتقدم ملموس عنوان هذا اليوم معنويات مرتفعة وعزيمة أكبر ما يجعلك تسيطر من جديد على كافة المستويات.



عاطفيًا: تفاجئك بعض الوقائع وتكتشف ما كان يخفيه عنك الشريك، تحتاج إلى حوار هادئ وبنّاء، لكنك تميل إلى تضخيم الأمور وتصويرها على غير حقيقتها.



صحيًا: نجاحك المهني يعود عليك بالفائدة الصحية وخصوصًا أن التوتر قد غاب عنك هذه الفترة، تابع القيام بنشاطات بدنية حتى لا يصيبك الخمول.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.