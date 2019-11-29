أعلى 5 أفلام تقيمًا فى 2019.. تعرف عليهم

عرضت السينما الأمريكية والعالمية هذا العام مئات الأعمال الفنية المختلفة والتي تتنوع ما بين الدرامية والكوميدية وأفلام الخيال العلمي، وذلك خلال أحداث العام الجاري 2019.



"الدستور"، ترصد أبرز خمس أعمال سينمائية لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ولاقت تقيم كبير على أشهر المواقع الأمريكية والذي كان أبرزهم موقع "IMDB" وكانت الأفلام كالتالي.



"Joker" حصل على تقييم "8.6"

فيلم ينتمي لأفلام الإثارة النفسية، من إخراج تود فيليبس الذي شارك في كتابة السيناريو مع سكوت سيلفر، ويستند إلى شخصية دي سي كومكس بنفس الاسم، ويقوم ببطولته خواكين فينيكس في دور الجوكر، وتدور أحداث الفيلم في عام 1981 حول الممثل الكوميدي الفاشل الذي يتحول إلى حياة من الجريمة والفوضى في مدينة غوثام، وهو من بطولة روبرت دي نيرو، زازي بيتز، فرانسيس كونروي، بريت كولين، مارك مارون، بيل كامب، شيا ويجهام، غلين فليشلر، دوغلاس هودج، وبريان تايري هنري، وآخرين.



"Parasite" حصل على تقييم "8.5"

فيلم ينتمي للكوميديا السوداء، من إنتاج كوري جنوبي إخراج بونج جون هو، وبطولة كل سونغ كانغ هو، ولي سون كيون، وتشو يو جونغ، وآخرين، وقد حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2019، حيث أصبح أول فيلم كوري جنوبي يحصل على هذه الجائزة، يتحدث الفيلم عن الفوارق الاجتماعية في كوريا الجنوبية من خلال معالجة ظروف أسرتين، الأولى غنية والثانية فقيرة.



"The Irishman" حصل على تقييم "8.4"

فيلم "الأيرلندي" الذي يحكي سيرة ذاتية، من إخراج مارتن سكورسيزي وكتبه ستيفن زايليان، استنادا على كتاب "أنت تطلي المنازل" من قبل تشارلز براندت، وهو من بطولة روبرت دي نيرو في دور شخصية فرانك شيران، زعيم النقابات العمالية قاتل مأجور من قبل عائلة بفلينو، وآل باتشينو في دور جيمي هوفا وجو بيسكي، آنا باكين، بوبي Cannavale، هارفي كيتل، وراي رومانو.



Avengers: Endgame حصل على تقييم "8.4"

استطاع فيلم "Avengers: Endgame"، تحقيق أكثر من 2 مليار دولار، ويعد آخر جزء في سلسلة الأكشن والخيال "Avengers"، وهو من إخراج الأخوين البريطانيين روسو، وتأليف كريستوفر ماركوس وستيفن ماكفيلي، وبطولة روبرت داوني جونير، كريس هيمسورث، مارك رافالو، كريس إيفانز، سكارليت جوهانسون.



"Ford v Ferrari" حصل على تقييم "8.1"

فيلم أمريكي صدر عام 2019 من إخراج جيمس مانغولد وبطولة كريستيان بيل و‌مات ديمون، ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذي يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطاني متمرد يقود سيارة فيراري ويسيطر على السباق.